У 2021 році з полону за кордоном звільнили 37 українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що протягом 2021 року з полону за кордоном було звільнено 37 громадян України.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З полону за кордоном звільнили загалом 37 українців, шістьох моряків із піратського полону, п'ять українських сімей ми повернули із сирійських таборів для біженців", - розповів міністр.

Також Кулеба нагадав про гуманітарні операції в Секторі Гази та Афганістані.

Зокрема, в Секторі Гази Україна евакуювала 109 своїх співвітчизників, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії.

А з Афганістану загалом вивезли майже тисячу людей, серед яких і громадяни України.

"Союзники НАТО були вражені сміливістю українських розвідників, вони провели у захопленому Кабулі дуже ризиковані операції щодо виведення людей до літаків, на які не зважилася жодна інша країна світу", - підсумував голова МЗС.

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