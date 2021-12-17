"Нафтогаз" готовий за необхідності імпортувати вугілля, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у разі зниження запасів вугілля готова допомогти тепловим енергогенерувальним компаніям із його імпортом.

Про це заявив голова правління Юрій Вітренко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми як "Нафтогаз" останні дні пропонували навіть свою допомогу імпортувати вугілля, але поки що навіть без цієї допомоги обходяться компанії, які генерують електроенергію з вугілля", - сказав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. ДОКУМЕНТ

За його словами, для підтримки енергосистеми "Нафтогаз" наразі постачає природний газ ТЕЦ у Києві, Харківській ТЕЦ та Білоцерківській ТЕЦ.

"Вони розраховуються, це приємна новина", – наголосив голова НАК.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".