Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати "COVID-тисячі", - Шмигаль

Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати по 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора перші 500 млн грн тестувальники програми вже отримали, а з 19 грудня кожен (вакцинований. - Ред.) українець зможе отримати 1 тис. грн", - зазначив голова уряду.

За умовами програми картки діятимуть чотири місяці з дня отримання коштів. Відповідно, зараховані кошти необхідно витратити за цей період.

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який одержав дві вакцини проти COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано ще книги.

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