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Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати "COVID-тисячі", - Шмигаль

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Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати "COVID-тисячі", - Шмигаль
Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати по 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора перші 500 млн грн тестувальники програми вже отримали, а з 19 грудня кожен (вакцинований. - Ред.) українець зможе отримати 1 тис. грн", - зазначив голова уряду.

За умовами програми картки діятимуть чотири місяці з дня отримання коштів. Відповідно, зараховані кошти необхідно витратити за цей період.

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який одержав дві вакцини проти COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано ще книги.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
  • Сергей Дмитрук
    ну який же він тобі "не брат", якщо ти латиніної книжку придбав.
    не обманюйся.
  • Eduard Silenko
    Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того цю "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент, але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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