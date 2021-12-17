Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

На сьогодні проблема із постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі вирішена, щомісячне постачання палива становить 2 млн тонн при споживанні 1,7 млн тонн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно наявності вугілля, сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо й імпортуємо у сумі 2 млн тонн у місяць при споживанні 1,7 млн т. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прийняв усі необхідні рішення, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Зокрема, Шмигаль прокоментував ситуацію із запасами вугілля на Луганській ТЕС.

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"У разі продовження зі сторони РФ заборони на провезення вугілля на Луганську ТЕС, оскільки іншого залізничного шляху немає, буде подаватися газ за відповідною ціною як додаткова послуга", - сказав він.

Шмигаль запевнив, що місто Щастя та інші населені пункти, які Луганська ТЕС забезпечує теплом, не залишаться без послуги.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".