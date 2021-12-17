Разумков про зміну концепції телеканалу "Рада": Потім з цим будуть розбиратися правоохоронні органи - як це так і звідки взялися ці гроші

Колишній спікер Дмитро Разумков вважає, що сьогодні намагаються зробити телеканал "Рада" ручним.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Разумкова, це робиться для того, щоб телеканал показував лише одну позицію.

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"Це точно не правильно. Позиція в ЗМІ повинна бути об’єктивною та неупередженою. Коли я був головою Верховної Ради, то ніколи не втручався в редакційну політику телеканалу "Рада". Я дуже сподіваюся, що діючому керівництву Верховної Ради вистачить здорового глузду таким не займатися", - наголосив він.

Разумков поцікавився, чому на нинішню концепцію телеканалу "Рада" виділили 9 млн грн.

"Я думаю, потім будуть розбиратися і правоохоронні органи, як це так і звідки взялися ці гроші, і чому телеканал "Рада" сьогодні фактично порушує і постанову Верховної Ради про висвітлення роботи, і свій статут щодо того, скільки він має виробляти сам, скільки купувати контенту у інших постачальників. Але зараз точно неправильний підхід", - зазначив політик.

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Разумков погоджується, що потрібно було виділити певні кошти телеканалу "Рада" про що він неодноразово звертався із пропозицією, тому що потрібно було закупити нове обладнання для більш якісного висвітлювання роботи Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".