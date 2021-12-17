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Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба

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Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба
Україна постійно контактує з союзниками для стримування агресії Росії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій", - зазначив голова МЗС.

За його словами, йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну.

Також читайте: У 2021 році з полону за кордоном звільнили 37 українців, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Eduard Silenko
    Як тільки в Києві знову запанує хаос, так і чекайте братішек асвабадітелей в гості. Україну ніколи не завойовували, вірніше перед тим як її легко підгребсти під себе і розірвати її спочатку грабували до нитки, продавали та зраджували внутрішні вороги, а вже потм зовнішні використовували це у власних інтересах. Не так страшні зовнішні воші, як внутрішні гниди. Не було б останніх, то ніколи б інші цим не користувалися.
  • Маркиз
    Угроза вторжения россии в Украину будет всегда. Пока она не перестанет существовать как империя.
    И Украину к этому должна быть готова -- всегда. А не сезонно или по настроению президента.
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