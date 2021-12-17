"Поклали" кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі "ковідної тисячі" почали масово купувати книжки
28 59758
Українці, які першими після бета-тестування програми "єПідтримка" сервісу "Дія" отримали 1 тис. грн за вакцинацію почали масово купувати книжки в інтернет-магазинах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 грудня написав у своєму телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"А тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів", - написав міністр.
Він зауважив, що така активність громадян є гарним показником.
"Класний показник того, що ми нація, яка читає!" – наголосив Федоров.