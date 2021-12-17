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"Поклали" кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі "ковідної тисячі" почали масово купувати книжки

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"Поклали" кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі "ковідної тисячі" почали масово купувати книжки
Українці, які першими після бета-тестування програми "єПідтримка" сервісу "Дія" отримали 1 тис. грн за вакцинацію почали масово купувати книжки в інтернет-магазинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 грудня написав у своєму телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"А тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів", - написав міністр.

Він зауважив, що така активність громадян є гарним показником.

"Класний показник того, що ми нація, яка читає!" – наголосив Федоров.

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Поклали кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі ковідної тисячі почали масово купувати книжки 01

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Топ коментарі

  • Владислав Чумак
    Два троля-ушлбопка миттєво зреагували "Привет" та "FT FT" (два кисльіх друга - х#й и уксус).

    Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
    Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
  • Александр Ивашин 054948b9
    Да ну ? Если сам не читаешь , єто не значит , что и остальньіе такие же овощи .
  • Lazik
    А вони думали люди на концерти кварталу ломануться ?
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