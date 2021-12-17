Перші результати боротьби з олігархами будуть з лютого. Ви матимете багато позитивних новин, - "слуга народу" Арахамія
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Боротьба з олігархами - це питання 2022 року.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ви матимете багато позитивних новин. Не хочу анонсувати наміри. Хочу анонсувати результати", - зазначив він.
За словами нардепа, з олігархами наступного року "буде багато всіляких подій".
"Звітуватимемо за результатами. Перші будуть з лютого", - зауважив Арахамія.
Керівник фракції "СН" наголосив, що влада пропонує врегулювати питання впливу олігархів на політику, економіку та суспільство за допомогою антимонопольного, антитрастового законодавства, Кримінально-процесуального кодексу та усіх можливих державних інструментів.