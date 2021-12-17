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Перші результати боротьби з олігархами будуть з лютого. Ви матимете багато позитивних новин, - "слуга народу" Арахамія

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Перші результати боротьби з олігархами будуть з лютого. Ви матимете багато позитивних новин, - "слуга народу" Арахамія
Боротьба з олігархами - це питання 2022 року.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ви матимете багато позитивних новин. Не хочу анонсувати наміри. Хочу анонсувати результати", - зазначив він.

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За словами нардепа, з олігархами наступного року "буде багато всіляких подій".

"Звітуватимемо за результатами. Перші будуть з лютого", - зауважив Арахамія.

Керівник фракції "СН" наголосив, що влада пропонує врегулювати питання впливу олігархів на політику, економіку та суспільство за допомогою антимонопольного, антитрастового законодавства, Кримінально-процесуального кодексу та усіх можливих державних інструментів.

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Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Я боюсь що в лютому Архамія, та і пів партії СН на чолі з Зеленським можуть бути вже в бігах
  • jklpqrs
    Первый помощник президента(Шефир) занимает официальную госдолжность без оформления - ни трудовой, ни деклараций, ни присяги, ни ограничений по олигархам. Зебилье, вот вам первая положительная новость, и не надо ждать февраля.
  • Ла-ла-ла-ла
    Ворог на кордоні, бюджет весь в дирах, опалення під загрозою, а ціль зебілів - Порох.
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