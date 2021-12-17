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Рада передала понад 60 транспортних засобів зі свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

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Рада передала понад 60 транспортних засобів зі свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ
Верховна Рада передала 60 автомобілів та інші транспортні засоби на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України.

За відповідну постанову №6438 проголосували 311 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Транспорт буде передано з балансу автобази Управління справами Апарату парламенту на баланс центру протягом двох тижнів.

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Серед переданого транспорту легкові автомобілі Skoda Octavia 2005 року випуску, Opel Omega 2002 року випуску, Mercedes-Benz E 320 2000 року випуску, мікроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 року випуску, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 817 1995 року випуску, а також три ЗІЛи (вантажні цистерни) 1985, 1988 року випуску тощо.

Топ коментарі

  • Alexey Poltorak
    Твари, металлолом слили
  • 5 копійок
    На тобі небоже що мені негоже, а собі купимо нові.
  • vadym sestritsyn
    а зачем ВСУ гражданские автомобили???? Детей Гогишвили развозить??
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