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Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"

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Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"
Телеканал Росія-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду".

Виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко в Instagram повідомила, що росіяни побачать нові серії 27 грудня.

Прем'єра сьомого сезону "Сватів" у Росії відбудеться 27 грудня 2021 року на каналі "Росія-1".

Нагадаємо, у серіалі знявся Федір Добронравов, який публічно визнав окупований Крим російським та відвідував півострів з порушенням українських законів.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Вава, вийди на стадіон і задай собі питання, які ти задавав Пороху.
  • Рома Маестро
  • Серж Рача
    - Пан Верховный Главнокомандующий! Солярки для нашей техники на фронте нет! Россия наращивает ударную группировку на границе!
    - У меня выходной. Я с Ермаком на концерт «Вечерного квартала» иду. Занят я. Приходите в понедельник. Или нет… лучше напишите в вайбер мне… или нет.. лучше не пишите.
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