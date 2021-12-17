Болгарія готова допомагати у дипломатичному врегулюванні напруженості між РФ та Україною, - прем'єр Петков

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков заявив, що дипломатичне врегулювання напруженості між Росією та Україною було б найкращим рішенням, Софія за необхідності готова сприяти цьому.

"Як я казав, наша позиція щодо України повністю співпадає з нашими партнерами з НАТО", - сказав Петков у п'ятницю на прес-конференції з генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дипломатичний спосіб був би найкращим рішенням. І ми були б раді відіграти у цьому конструктивну роль", - наголосив він. Прем’єр додав, що такі ініціативи Болгарія може проводити після координації зі своїми партнерами.

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Прем'єр Болгарії додав, що, "врешті-решт, мирна ситуація в Чорноморському регіоні вигідна всім".