Перша батарея протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" готова: навесні його буде включено до складу ВМС, - Неїжпапа

Перший корвет типу ADA, який будують у Туреччині для Військово-Морських сил Збройних сил України, готовий на 80%, повідомив командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

"Будівництво корвету типу ADA розпочалося у квітні 2021 року і на сьогодні вже збудовано близько 80% корпусу корабля. У перспективі – на початку наступного року корпус буде готовий до спуску і до кінця 2022 року наш корвет прийде на добудову до України як готова одиниця. Протягом 2023 року він буде оснащений відповідним озброєнням та військовою технікою і пройде державне випробування, щоб у 2024 році увійти до складу ВМС ЗС України", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

Він також поінформував, що у 2022 році ВМС ЗСУ отримають перший дивізійний комплект протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планується вивести з експлуатації у 2031 році, - командувач ВМС Неїжпапа

"На сьогодні перша батарея готова, закуплено певну техніку, а особовий склад пройшов відповідну підготовку. Плануємо, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України", - зазначив Неїжпапа.

Окрім того, Неїжпапа повідомив, що у найближчі п'ять років у ВМС ЗСУ може з'явитися морський патрульний літак.

"Для набуття спроможностей морської складової авіації ми надаватимемо пропозиції щодо будування морського патрульного літака. Очікуємо, що він з’явиться у найближчі п'ять років", - додав він.