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У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід

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У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід
РФ опублікувала свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки, серед яких міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Так, у проєкті договору між РФ і США про гарантії безпеки, який був підготовлений російською стороною, зазначається, що США повинні взяти на себе зобов'язання виключити подальше розширення НАТО на схід і відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до СРСР.

"США приймають зобов'язання виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - говорить стаття 4 проекту договору, переданого американській стороні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки

Як повідомлялося, Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.

Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Гопник требует от ментов убрать наряды милиции. Дожили
  • Envoy
    Так вы же вяликие . Чего вам бояться ?
  • Андерсен a4cbf7de
    Россия может не волноваться их туда брать не собираются. Так что максимальное продвижение на " восток" это где то в районе Таганрога...
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