Білоруські прикордонники заявили, що польський військовослужбовець попросив політичного притулку в РБ. ФОТО

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі Прикордонний комітет Білорусі.

У повідомленні відзначається: "16 грудня о 17:50 поблизу білорусько-польського кордону на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі було зупинено військовослужбовця Збройних сил Польщі Чечка Еміля 1996 року народження.

Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира, частини якої були перекинуті для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю в період дії надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.

У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь".

Інформацію про втечу польського військового неофіційно підтверджують джерела польських ЗМІ.

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В оперативному командуванні збройних сил RMF 24 підтвердили, що солдат 11-го Мазурського артилерійського полку пропав безвісти під час служби в районі Наревки, Семянівки та Семянівського озера.

За даними ЗМІ, у військового були проблеми. Його начальство знало про це, але чекало, поки він сам покине службу. Йому залишалося служити кілька днів.

Солдат зник зі свого посту вчора вдень, залишивши зброю. Пошуки тривали кілька годин у четвер. У Збройних силах Польщі стверджують, що його пошуки досі тривають.

Як зазначається, ситуацію вже активно використовує пропагандистський апарат Білорусі. Журналіст каналу Nexta Тадеуш Гічан повідомив, що білоруські ЗМІ вже роблять інтерв'ю з солдатом.