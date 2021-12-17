В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ

Влада Зеленського цілеспрямовано знищує обороноздатність країни, закупивши лише п’яту частину дизельного палива для потреб Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу СБУ, про це сказав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв в коментарі журналістам.

"В якому стані сьогодні опинилися ЗСУ в умовах загрози прямого вторгнення з боку РФ? Це – документ МО України, який я намагався отримати з середини вересня цього року. Я знав про те, що існують великі проблеми із забезпеченням ЗСУ паливно-мастильними матеріалами, зокрема, найбільша проблема – це дизель", – сказав Ар’єв.

Він наголосив, що дизель використовується в ЗСУ для танків, БТР, важкої військової техніки.

"Я не уявляв, що ситуація аж настільки погана. Я двічі писав це звернення з вимогою надати мені матеріали, і лише 14 грудня я їх отримав. Підписано тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони генералом Іваном Руснаком. Отже, дизельного палива для ЗСУ закуплено на 29% потреб, це лише закуплено, а фактично поставлено на 17% від потреб. Отже, ЗСУ при загрозі і з півночі, і зі сходу забезпечені дизелем навіть не на п’яту частину", – зауважив депутат.

"У мене одне питання – куди дивиться Верховний Головнокомандувач? Я розумію, що уряд Зеленського не може нормально забезпечити ЗСУ, тому що вони ніяк між собою не розберуться, хто заробить на цьому дизелі", – наголосив Ар’єв.

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При цьому він звернув увагу, що президент України Зеленський за Конституцією відповідає за оборону держави.

"Я думаю, що він знав цю інформацію, тож мав негайно збирати уряд і всіх причетних до питання забезпечення паливно – мастильними матеріалами ЗСУ, щоб негайно розібратися в ситуації. Що робить Зеленський? Він літає на гелікоптерах Міністерства з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії разом із своїм головою Офісу святкувати ювілей в Гуту. Він ходить на "Вечірній квартал", він вимагає від своєї фракції у ВРУ перераховувати кошти на те, щоб так званий телеканал "Зе – Рада" працював тепер на користь Зеленського і його фракції. А на оборону України в умовах великої вірогідності агресії коштів немає, закупівля дизеля фактично зірвані", – констатує Ар’єв.

Він зазначив, що цей документ – вирок владі Зеленського, яка цілеспрямовано знищує обороноздатність країни.

"Знищили розвідувальні служби, замінивши фахівців на слухняних, знищила СБУ, яка перетворилася на особисту "охранку" президента Зеленського, і тепер нищить армію. Є два варіанти – це або злочинна недбалість з боку Верховного Головнокомандувача Зеленського, або злочинна і свідома дія знищення обороноздатності ЗСУ", – додав депутат.



