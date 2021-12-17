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В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ

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В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ
Влада Зеленського цілеспрямовано знищує обороноздатність країни, закупивши лише п’яту частину дизельного палива для потреб Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу СБУ, про це сказав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв в коментарі журналістам.

"В якому стані сьогодні опинилися ЗСУ в умовах загрози прямого вторгнення з боку РФ? Це – документ МО України, який я намагався отримати з середини вересня цього року. Я знав про те, що існують великі проблеми із забезпеченням ЗСУ паливно-мастильними матеріалами, зокрема, найбільша проблема – це дизель", – сказав Ар’єв.

Він наголосив, що дизель використовується в ЗСУ для танків, БТР, важкої військової техніки.

"Я не уявляв, що ситуація аж настільки погана. Я двічі писав це звернення з вимогою надати мені матеріали, і лише 14 грудня я їх отримав. Підписано тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони генералом Іваном Руснаком. Отже, дизельного палива для ЗСУ закуплено на 29% потреб, це лише закуплено, а фактично поставлено на 17% від потреб. Отже, ЗСУ при загрозі і з півночі, і зі сходу забезпечені дизелем навіть не на п’яту частину", – зауважив депутат.

"У мене одне питання – куди дивиться Верховний Головнокомандувач? Я розумію, що уряд Зеленського не може нормально забезпечити ЗСУ, тому що вони ніяк між собою не розберуться, хто заробить на цьому дизелі", – наголосив Ар’єв.

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При цьому він звернув увагу, що президент України Зеленський за Конституцією відповідає за оборону держави.

"Я думаю, що він знав цю інформацію, тож мав негайно збирати уряд і всіх причетних до питання забезпечення паливно – мастильними матеріалами ЗСУ, щоб негайно розібратися в ситуації. Що робить Зеленський? Він літає на гелікоптерах Міністерства з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії разом із своїм головою Офісу святкувати ювілей в Гуту. Він ходить на "Вечірній квартал", він вимагає від своєї фракції у ВРУ перераховувати кошти на те, щоб так званий телеканал "Зе – Рада" працював тепер на користь Зеленського і його фракції. А на оборону України в умовах великої вірогідності агресії коштів немає, закупівля дизеля фактично зірвані", – констатує Ар’єв.

Він зазначив, що цей документ – вирок владі Зеленського, яка цілеспрямовано знищує обороноздатність країни.

"Знищили розвідувальні служби, замінивши фахівців на слухняних, знищила СБУ, яка перетворилася на особисту "охранку" президента Зеленського, і тепер нищить армію. Є два варіанти – це або злочинна недбалість з боку Верховного Головнокомандувача Зеленського, або злочинна і свідома дія знищення обороноздатності ЗСУ", – додав депутат.

В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв 01
В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв 02

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Касок нет. Запасов уже нет.
    Бронежилетов нет. Запасов уже нет.

    С.А.Б.О.Т.А.Ж.

    Знаете, вот я относительно сдержанно реагирую на очередной виток сообщений об очередной концентрации российских войск вдоль наших границ.

    Но когда я вижу целенаправленный срыв закупок средств индивидуальной защиты - мне становится тревожно.
    А когда я вижу ситуацию с зимним дизельным топливом - очень тревожно.

    Прошу репост, эта тема начинает быть критически важной.

    https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3090732017862261
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Юрій Бірюков

    Эта фотография из "горячего" 2014-го года когда мы таскали на фронт две самые важные и востребованные позиции: каски и броники.

    Все помнят? Все точно помнят КАК это было, когда весь фронт просил только это - каски и броники?

    Министерство обороны Украины начало покупать каски во второй половине 2014 года.
    Потом покупали в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 годах. И купили 31 января 2019 года.
    И каски были у всех, был запас.

    Два с половиной года Зеленского у власти.
    Третий министр обороны Украины. За все это время куплено НОЛЬ касок.

    Ноль - от слова ноль, совсем не куплено. Силы Логистики пишут заявку за заявкой, комитет ВР согласовывает объемы закупок, деньги в бюджете заложены - торги срываются министерством по идиотской причине.
  • Ритта Рыжук
    Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!Нищить не лише ЗСУ ,нищиться вся економіка України !!!))))
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