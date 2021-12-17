Офіційне працевлаштування за кордоном не завжди застрахує від праці в нелюдських умовах, - експерти

Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі.

Нелегальне працевлаштування, ризик бути обдуреними і повернутися додому ні з чим – згідно з останніми соцопитуваннями, це головні страхи українців, які їдуть заробляти за кордон. Та насправді, реальні ризики попереду, застерігають і фахівці, і досвідчені заробітчани. Навіть якщо той, хто працює офіційно і зарплату отримує вчасно, від праці в нелюдських умовах не застрахований, ідеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо хтось по своїй дурості чи по своїй безпам'ятності, чи ще по якійсь іншій причині зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі, прогул і штраф", – інструктують українських заробітчан, які працюють у сільському господарстві в Польщі. Таке "приховане" відео можна побачити на сторінці "Життя коваля" на YouTube.

"Дуже тяжко, бо розпухли пальці. Вказівний просто розпух і не згинається", – показує тимчасом свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Якщо ж ви маєте вищу освіту, покладати надії на реалізацію за спеціальністю також не варто. Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі.

"Будівельний бізнес, зрештою. Це бізнес пов'язаний із послугами, ну чисто, скажімо, побутовими послугами. Прибирання, до речі. Там активно присутні українські трудові мігранти, які чітко тримають цей ринок", – каже економіст Олег Пензін.