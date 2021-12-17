Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на ремонт доріг
Про це свідчать дані системи ProZoro за тендерами ДП "Дороги Прикарпаття", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"ПБС" з оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалом у 2 години.
За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.
За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.
Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.
Нагадаємо, компанія "ПБС" х оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляли "Наші Гроші".
У 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".