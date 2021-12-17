Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ
Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Брати участь та організовувати будь-які масові заходи на відкритому повітрі можуть лише люди, які мають необхідні COVID-документи. Зокрема йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки, виставки тощо", - зазначили у МОЗ.
Таким чином, всі учасники та організатори масового заходу повинні мати принаймні один з наступних документів
- жовтий COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигена (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
"Будь-який із вказаних документів є підставою для участі у масовому заході на відкритому повітрі. Водночас документ про отримання однієї дози вакцини можна використовувати лише на жовтому рівні епіднебезпеки. На червоному рівні дозвіл на участь/організацію заходу на відкритому повітрі надає лише документ про отримання повного курсу вакцинації", - відзначили у МОЗ.
Також у відомстві нагадали, що територія проведення заходу має бути огороджена для контролю наявності COVID-документів в учасників заходу. Крім того, у міністерстві підкреслили важливість правильного використання захисних масок чи респіраторів – вони мають прикривати ніс та рот.