Безвіз діє для українців у 108 країнах світу, - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
"У 2021 році попри багато перешкод ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами. Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвіз - до 108 держав і територій, до 52 країн - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю", - сказав він.
Кулеба поінформував, що у 2021 році Україна уклала та розширила шість безвізів, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, з Сербією, з Перу, з Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція та Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.
Голова МЗС також відзначив, що онлайн-карту міністерства для подорожей з часу запуску влітку минулого року українці переглянули 14,7 млн разів, щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.