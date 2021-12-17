Безвіз діє для українців у 108 країнах світу, - Кулеба

Станом на грудень 2021 року, українці мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвізовий режим діє зі 108 державами та територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"У 2021 році попри багато перешкод ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами. Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвіз - до 108 держав і територій, до 52 країн - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю", - сказав він.

Кулеба поінформував, що у 2021 році Україна уклала та розширила шість безвізів, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, з Сербією, з Перу, з Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція та Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.

Голова МЗС також відзначив, що онлайн-карту міністерства для подорожей з часу запуску влітку минулого року українці переглянули 14,7 млн разів, щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.

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