Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС

Половина українців готові на опір у разі вторгнення Росії в їхнє місто чи село, і кожен третій - зі зброєю у руках.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні.

У грудні 2021 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

У цілому, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору – 21,7%. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%, виїхали б закордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Також зазначається, що чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 68% готові чинити опір, в т.ч. 58% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% готові збройно чинити опір, 25.5% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком найбільше готові чинити опір респонденти у віці 40-59 років.

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Опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 3-11 грудня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.