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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 17 грудня.

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, однак його довелося скасувати, оскільки Медведчук не з’явився до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду й на додачу нещодавно перехворів на COVID-19.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Grabarovskyi
    Чого ж тоді при Поросі він навіть дома не сидів а купляв канали, піарився, і їздив в ОП літав в Москву?
  • Tommy Lee
    Мабуть вашій дурній голові це не зрозуміти.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Злі судді, мов фашисти, катують домашнім арештом чеснєйшого "патріота" олігарчика, який ледь зібрав пару копійок грошенят і разом з таким же олігарчиком Бенєй, купили телеканал "1+1" для бідного-пребідного президента і його команди "квартал 95".
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