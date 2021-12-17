Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою, - Зеленський про рішення Генасмблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Генеральної асамблеї ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері.

"Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою України. Цінуємо кожен голос", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".