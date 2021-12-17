Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко
4 84822
Народний депутат Олександра Устінова очолила фракцію "Голос" у Верховній Раді.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.
"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції "Голос" у Верховній Раді", - сказав Корнієнко на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
Він також поінформував, що заступником голови фракції "Голос" обрано Юлію Клименко.
Раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.