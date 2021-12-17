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Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко

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Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко
Народний депутат Олександра Устінова очолила фракцію "Голос" у Верховній Раді.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції "Голос" у Верховній Раді", - сказав Корнієнко на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

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Він також поінформував, що заступником голови фракції "Голос" обрано Юлію Клименко.

Раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.

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Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
  • Ned Stark
    Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
  • Сергей1967
    Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
    Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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