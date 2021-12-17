Рада цього скликання повністю допрацює відведений їй термін, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що нинішня Верховна Рада допрацює відведений їй термін.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у ВР в п’ятницю.

Спікер наголосив, що розмови про відсутність монобільшості тривають із вересня 2019 року, і запевнив, що вона є.

"Багато законів приймаються у тому числі 226 голосами фракції "Слуга народу", - зазначив він.

Стефанчук нагадав, що "слуги народу" підписували Меморандум, згідно з яким мають голосувати за законопроєкти по тих питаннях, які були у передвибочих обіцянках. За словами голови ВР, ті "слуги", хто не голосують із фракцією, мають скласти мандат: "Це було б чесно, якщо ти прийшов з партією, але у тебе змінилися погляди - поклади мандат і йди на вибори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року