Фінансове становище у 2021 році погіршилось у 52% українців, - опитування

Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо фінансового становища українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати дослідження.

Відзначається, що "у 52% українців погіршилося фінансове становище за 2021 рік".

Половина українців – 52% – відповіли, що за цей рік їхнє життя у фінансовому плані погіршилося. Серед них 27% відповіли, що "значно погіршилося" і 25% – "скоріше погіршилося".

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Тоді як покращилося фінансове становище лише у 10% українців: 2% відповіли – "значно покращилося", а 8% – "скоріше покращилося". Без змін у фінансовому плані за 2021 рік залишилося життя 36% українців. І 2% респондентів вказали, що їм важко визначитися.

Крім того, на питання про те, позитивних чи негативних подій для вас особисто було більше у 2021 році, 35% респондентів відповіли, що негативних: 11% відповіли – "однозначно негативних", а 24% – "скоріш негативних". У той час як позитивних подій більше за цей рік було у 20% українців: 5% відповіли – "однозначно позитивних", а 15% – "скоріше позитивних".

Загалом 42% респондентів відповіли що у 2021 році у їхньому житті були як позитивні, так і негативні події. І 3% вказали, що їм важко відповісти на це питання.

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Соціологічного дослідження "Підсумки-2021 та прогнози-2022", було проведено Українським інститутом майбутнього (UIF) спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 28 листопада по 10 грудня 2021 року.

Детальніше з результатами соціологічного дослідження UIF "Підсумки-2021 та прогнози-2022" можна ознайомитися за лінком

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