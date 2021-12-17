Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять, - Стефанчук
"Стосовно того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації з безпеки якісь "червоні лінії" щодо питань вступу України в НАТО - це порушення суверенітету нашої країни, і на це була відповідь і генерального секретаря НАТО, і президента Сполучених Штатів Америки", - сказав Стефанчук на брифінгу в п'ятницю, коментуючи вимоги Російської Федерації до НАТО відмовитися від розширення Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
Він наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв.
"Жодних інших застережень, жодних інших "хотілок", тим паче з боку країни-агресора в бік України, висловлюватися не може", - зазначив спікер.
Раніше Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило на своєму сайті власний проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Проект документа, що складається з 9 статей, передбачає, серед іншого, відмову НАТО від розширення, зокрема, зобов'язання про неприєднання до Альянсу України, а також зобов'язання країн-членів Альянсу відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.