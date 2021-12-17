"Зима президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять третій рік президентства Зеленського, зарплати нардепів "у конвертах" та опалювальний сезон
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наживо 17 грудня обговоримо:
- Третій рік Володимира Зеленського. Як змінився Президент та країна?
- Від кризи до кризи. Некомпетентність чи зрада?
- Зима 2022. Як переживемо лютий?
- Зарплати депутатів "у конвертах". Хто отримує по 20 000 доларів на місяць?
- 30 років після розпаду СРСР. Як свобода слова зупинила імперію.
Гості студії:
Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України (2019–2020);
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний;
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007–2010), лідер партії ВО "Батьківщина";
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014–2016), лідер партії "Народний фронт";
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016–2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019–2020);
Юрій Бойко, співголова фракції партії ОПЗЖ;
Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);
Ілля Шутов, один із засновників Народного руху на Донбасі;
Ярослав Кендзьор, депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат";
Пятрас Вайтекунас, організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР;
Олексій Алмазов, співробітник редакції газети "Набат";
Олександр Подрабінек, радянський дисидент.
Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.