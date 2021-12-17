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"Зима президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять третій рік президентства Зеленського, зарплати нардепів "у конвертах" та опалювальний сезон

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"Зима президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять третій рік президентства Зеленського, зарплати нардепів "у конвертах" та опалювальний сезон
У п'ятницю 17 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію з проходженням опалювального сезону в зимній період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 17 грудня обговоримо:

- Третій рік Володимира Зеленського. Як змінився Президент та країна?
- Від кризи до кризи. Некомпетентність чи зрада?
- Зима 2022. Як переживемо лютий?
- Зарплати депутатів "у конвертах". Хто отримує по 20 000 доларів на місяць?
- 30 років після розпаду СРСР. Як свобода слова зупинила імперію.

Гості студії:

Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України (2019–2020);

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний;

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007–2010), лідер партії ВО "Батьківщина";

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014–2016), лідер партії "Народний фронт";

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016–2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019–2020);

Юрій Бойко, співголова фракції партії ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);

Ілля Шутов, один із засновників Народного руху на Донбасі;

Ярослав Кендзьор, депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат";

Пятрас Вайтекунас, організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР;

Олексій Алмазов, співробітник редакції газети "Набат";

Олександр Подрабінек, радянський дисидент.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.

Також дивіться: "Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією

Топ коментарі

  • DJ ZE baryga 73%
  • Ан Мур
    Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
    Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
    Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
    Цієї п'ятниці говоритиметься про:
    - кадрова політика влади;
    - інцидент із Гогілашвілі;
    - саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
    Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
    - Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
    - Андрій Осадчук (фракція "Голос")
    - Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
    Також до обговорення приєднаються:
    Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
    Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
    Олексій Голобуцький - політтехнолог;
    Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
  • Колыван Спикер
    Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
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