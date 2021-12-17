Провайдер відімкнув сервер сайту "Новинарня" без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій

Інтернет-провайдер TheHost відімкнув сервер інформаційного сайту "Новинарня" без рішення суду чи інших органів влади за скаргою третьої особи у зв'язку із публікацією новини, пов'язаної з плагіатом міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це розповів головний редактор "Нивинарні" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він.

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"Сказати, що я був обурений - нічого не сказати. Чесно кажучи, досі не чув про такі випадки з іншими. Особливо з інформаційними сайтами. Ця справа тягнеться віддавна і випливає зі скандалу з плагіатом нинішнього міністра освіти Шкарлета. 04/01/2021 "Новинарня" опублікувала новину "У членів комісії, яка не визнавала плагіат в наукових роботах Шкарлета, теж знайшли плагіат, – ЗМІ". В інформації йшлося про те, що "у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка" виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу". Лінкованим джерелом для публікації став сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", - пояснив він.

"Згідно із першим варіантом публікації на цьому сайті, плагіат нібито виявили в дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. "Цей текст містить 70 сторінок текстових запозичень без належних посилань, синонімів та перефразувань", йшлося в матеріалі. Автори аналізу роботи Маргасової наголосили, що вона копіювала текст із російських джерел, замінивши вислів "російський економічний менталітет" на "вітчизняний економічний менталітет" і т.д. Ішлося й про інших плагіаторів, як-то Аліну Пінчук. Вказувалося, що головою комісії під час захисту дисертації Пінчук була Маргасова. 12 лютого в редакцію "Новинарні" звернулася сама Вікторія Маргасова та попросила про спростування. Причому йшлося не так про плагіат, як про факт головування в комісії", - додав журналіст.

"У вищевказаній статті мене позиціонують як голову комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка", яка також брала участь у розслідуванні плагіату у працях Шкарлети С.М. Однак, звертаю увагу редакції сайту, що інформація в статті є недостовірною, оскільки з 05.06.2020 року Я жодного відношення до даної Комісії не маю, жодних документів від імені Голови комісії не підписувала, участі в засіданнях Комісії не приймала, жодної участі в розгляді питань наявності або відсутності "академічного плагіату" в роботах Шкарлети С.М. не приймала", – йшлося в повідомленні, яке надійшло на редакційну пошту.

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"Маргасова пише, що інформація про буцімто плагіат Шкарлета викладена в п’яти публікаціях. "...Це недостовірні факти із метою поставити під сумнів наукові досягнення Шкарлета С. М. Дані публікації є відкритою маніпуляцією та посягають на право інтелектуальної власності Шкарлета С. М., здатні завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 423 Цивільного кодексу України) та честі й гідності (ст. 68 Конституції України)", – ішлося в листі. Маргасова підкреслювала, що відсутні інші офіційні документи, які б підтверджували в її науковій роботі наявність плагіату", - додав Лиховій.

"Новинарня" врахувала звернення Маргасової та додала її позицію до публікації за старою адресою. Водночас, як можна було побачити, прізвище Маргасової зникло з матеріалу-першоджерела на сайті про "помилки і фальсифікації", натомість з’явилася "пані М**". Про плагіаторський кейс Маргасової - з повним зазначенням прізвища - паралельно з нами писали й багато інших українських ЗМІ - погугліть "Маргасова плагіат". Деякі навіть робили фривольні колажі, як-от винесений в ілюстрацію до цього мого допису", - пояснив журналіст.

"Далі Маргасова вже через адвокатів намагалася порішати питання з негативними згадками її у ЗМІ, якось зачистити сайти. Я трохи офігів від обраної ними (від безвиході?) стратегії - піти не через суди, не через правоохоронну систему, а прямо через хостинг-провайдера. У листі до TheHost, підписаного "Alexandra Ustinova, Legal Assistance | International", містилася нахабна брехня, нібито публікація "Новинарні" розкриває якісь персональні дані пані Маргасової. Насправді ми "розкрили" тільки її ПІБ і більш нічого. Це точно не порушення закону про захист персональних даних. Адвокат вдалася до свідомої маніпуляції, а хостинг-провайдер на цій підставі відімкнув сайт!" - наголосив він.

"У листі до провайдера йшлося: "Веб-сайт зробив несанкціоноване порушення відповідно до статті 32 Конституції України, а також відповідно до статті 15 Закону України "Про захист персональних даних ", які також поширюються на інтернет-ЗМІ. Персональні дані суб'єкта на веб-сайті повинні оброблятися у згідно із Законом України "Про захист персональних даних". Персональні дані повинні оброблятися на основі згоди зацікавленого суб'єкта даних або на будь-яких інших законних підставах. Ніхто не може зазнавати втручання в особисте і сімейне життя суб'єкта. Крім того, за незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя осіб, що становлять їх особисту або сімейну таємницю, а також за неправомірний доступ до охоронюваної законом комп'ютерної інформації караються згідно зі ст. 182 Кримінального кодексу України штрафом, виправними роботами, обмеженням або позбавленням волі", - зазначив журналіст.

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"Таким чином, ми використовуємо право на знищення персональних даних в Інтернеті". Як на мене, це дуже тривожний дзвінок для ЗМІ. За такою логікою, будь-яка третя особа може завалити цілий великий інформаційний сайт (а чому б і не сайт МВС, СБУ, МОУ, президента України?), звернувшись до провайдера і заявивши про абсолютно НЕІСНУЮЧЕ "ПОРУШЕННЯ" щодо її персональних даних. Без суду, слідства і санкцій. Маю також подати відповідь провайдера, який досить оперативно відреагував на нашу скаргу і ввімкнув сервер: "Просимо вибачення за даний інцидент, проте зрозумійте і нас, ми не можемо ніяк не діяти, якщо звернення зі скаргами ігноруються. Можете просто написати що Ви не згодні, проте надавайте, будь ласка, відповідь. ... В тому то і справа, що звертатись до суду будуть потім на нас. Тому ми зобов'язані передати власнику всі скарги, а далі вже власник вирішує, видаляти чи не видаляти, проте потрібно надати нам хоч якусь відповідь. Тому, будь ласка, не ігноруйте наші листи". Від себе: фактично, лист загубився і залишався без відповіді 10 робочих годин. Але наслідки настали важкі й не скажу, що адекватні", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.











