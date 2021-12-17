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Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук

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Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук
Законопроєкт про обчислення часу, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника щопів року і закріплює остаточний перехід України на зимовий час, готовий до розгляду в залі пленарних засідань парламенту.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють, що це вкрай необхідно... Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і виникне знову найближчим часом, і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до винесення в зал", - сказав спікер на підсумковому брифінгу в п'ятницю.

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Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Зебілам сподобається коли влітку світатиме о другій ночі..
  • Михайло Козочкін
    Ідіоти, в ЄС всюди голосують і залишають літній час, а ці примушують безліч людей потім змінювати графіки роботи і руху транспорту. Навіщо?!
  • Tychus Findlay
    Роблять як на кацапії, не питаючи думки населення, переводять на зимовий час.
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