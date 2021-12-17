Прогнозую, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку 2022 року, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку наступного року.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у ВР в п’ятницю.

Стефанчук наголосив, що реформа СБУ - це "єдине серйозне зобов’язання, яке залишилося у України перед міжнародними партнерами".

"Служба безпеки України повинна виконувати тільки притаманні їй функції, і не займатися питаннями економіки чи тими, що пов’язані з тиском на бізнес", - зауважив голова Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, - "слуга народу" Безугла