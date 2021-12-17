Влаштовувати "журналістське гетто" не планують, кулуари для ЗМІ не закриватимуть, - Стефанчук
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У Верховній Раді поки офіційно не обговорюється питання закриття кулуарів парламенту для журналістів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в п’ятницю сказав спікер Руслан Стефанчук.
За його словами, сьогодні не стоїть питання, щоб прибрати журналістів з кулуарів чи "влаштувати якесь журналістське гетто".
Стефанчук зізнався, що неофіційно чув такі пропозиції від деяких народних депутатів, однак не назвав їх прізвища. "Але на рівні керівництва Верховної Ради, Апарату - людей, які приймають рішення по облаштуванню (роботи ВР. - Ред.) таке рішення не розглядалося і не вносилося", - зауважив спікер.
Він пообіцяв у разі виникнення цього питання на офіційному рівні провести консультації із журналістами, які висвітлюють роботу парламенту.