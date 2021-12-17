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МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

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МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим
Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

Наказ набирає чинність через один місяць із дня його опублікування. Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
    Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

    Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

    Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
  • Александр Иванов d6cc5f54
    Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
  • Serg Koshserg
    Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
    респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
    коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
    вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
    хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

    Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
    добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

    ЗАТВЕРДЖЕНО
    наказ Міністерства охорони
    здоров'я України
    24 грудня 2020 року № 3018
    (у редакції наказу Міністерства
    охорони здоров'я України
    від 12 липня 2021 року № 1423)
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