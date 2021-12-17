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Ексначальнику військового представництва Міноборони повідомлено про підозру у справі катерів "Кентавр", - ДБР

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Ексначальнику військового представництва Міноборони повідомлено про підозру у справі катерів "Кентавр", - ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міністерства оборони у справі щодо постачання до Збройних Сил України двох десантних катерів "Кентавр" невідповідної якості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними. Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі", - йдеться у повідомленні.

За версією ДБР посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту. Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

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Таким чином, експосадовець Міноборони підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Топ коментарі

  • Eutectic
    Задовбали вони уже із тими Кентаврами. Як на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України, то Кентаври - гуд. Тепер, знову із зеленої кротячої нори знову до*обки, аби справжніх патріотів за грати запроторити.
    Краще би гогами з рос. паспортами і секретарками з 95 Кварталу займалися
  • Алекс Мышкевич
    брак у:
    а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту (!!!!!!). Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

    как у ДБР все запущено по части кретинизма !
  • 18c49ed2
    При том, что под такими-же дурными предлогами полностью свернуты программы наших именно ракетных катеров, которые с помощью вооружения в 8 ПКР "Нептун" должны были представлять из себя реальную угрозу для рашенского флота.

    И на 2 таких вот "консервы" Раша послала была отряд из 18 (!!) суден, спарки Сушек и вертушки. И ни одно из рашенских корыт так не смогло догнать скоростные и маневренные МБАКи. Их смогли остановить только залпами авиационных ракет.

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