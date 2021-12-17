Газогін "Північний потік-2" є економічним проєктом і у ньому немає "політичної складової", - офіційний представник уряду Німеччини Гебештрайт
У такому ключі висловився офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Йдеться про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає жодного політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з будь-якими іншими речами", - заявив Гебештрайт у відповідь на запитання, чи впливає на процес сертифікації газогону ситуація навколо України.
Проєкт, за його словами, був схвалений на законних підставах.
Речник згадав висловлювання канцлера Олафа Шольца за результатами саміту ЄС.
Глава уряду на брифінгу раніше заявив, що "Північний потік-2" є "проєктом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогодні є в наявності затверджений газопровід, і залишилося вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного закону європейських країн щодо анбандлінгу". Це питання влада Німеччини "вирішує абсолютно аполітично, хоча й консультується з багатьма людьми, процес триває",- заявив Шольц.
Він вважає, що це питання не пов’язане з тими заходами, які обговорюються в ЄС у контексті недопущення порушення з боку Росії територіальної цілісності України.
Шольц при цьому зауважив, що Німеччина відчуває велику відповідальність за те, щоб Україна й надалі залишалася країною-транзитером газу та дуже наполегливо працювала, щоб гарантувати продовження відповідного контракту. "Ми й надалі відчуватимемо відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав глава уряду ФРН.
За керування урядом Ангели Меркель довгий час говорили про газогін як про "економічний проєкт", але згодом сама Меркель визнала, що в ньому є "політичний вимір".
На тлі загрози нової агресії РФ проти України багато політиків і експертів закликають Берлін чітко заявити Москві про те, що в разі такої агресії газопровід не буде введений в експлуатацію. Наразі триває процедура його сертифікації у Федеральному мережевому агентстві. Вона не буде завершена до середини наступного року.