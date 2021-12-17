У Дніпрі вперше в історії з'явилася об'їзна дорога, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована "з нуля" 7-кілометрова магістраль з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Новозбудований Південний обхід є трасою 1-ї категорії і має по дві смуги у кожен бік. Автошлях збудували за програмою "Велике будівництво".

Об’їзну створювали сучасними технологіями. Загалом зробили 7 шарів "дорожнього одягу", між якими на окремих ділянках проклали геомембрану. Вона захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. Також на дорозі нанесли спеціальну "пластикову" розмітку, що світиться вночі. Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто.

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Перш ніж запускати основний рух новою дорогою, покриття протестували. Випробування довірили поважним раритетам – будівельній техніці 1930-70-х років. "На міцність" трасу випробували ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років ХХ століття та сучасні вантажівки "Ford". Загальна вага автівок – понад 500 тонн.





"Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг – державних та місцевих. Серед наймасштабніших проєктів – об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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Пропускна спроможність Південного обходу Дніпра – до 20 тис. машин на добу.

Нагадаємо, 1 грудня під час щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" в Україні уже відремонтували та збудували загалом 13 тисяч км доріг.