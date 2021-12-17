Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.
"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності Україні", - говориться у повідомленні.
В свою чергу, пресслужба британського уряду також оприлюднила інформацію за підсумками розмови Джонсона і Зеленського у п’ятницю, пише Європейська правда.
Джонсон зазначив, що Британія підтримує територіальну цілісність України, і що він говорив про це Путіну.
"Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні сили разом із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України", - йдеться у повідомленні.
Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України та інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії, заявили у Лондоні.
Джонсон наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод.
Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті, йдеться у повідомленні.