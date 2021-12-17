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Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії

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Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності Україні", - говориться у повідомленні.

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В свою чергу, пресслужба британського уряду також оприлюднила інформацію за підсумками розмови Джонсона і Зеленського у п’ятницю, пише Європейська правда. 

Джонсон зазначив, що Британія підтримує територіальну цілісність України, і що він говорив про це Путіну.

"Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні сили разом із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України", - йдеться у повідомленні.

Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України та інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії, заявили у Лондоні.

Джонсон наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод.

Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті, йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    "Обговорили питання енергетичної безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3305913

    Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
  • DJ ZE baryga 73%
    Бірюков пише, що закупівлі касок та бронежилетів не проводилися два роки…
    Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
    Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
  • DJ ZE baryga 73%
    73%нікуди не ділився! Шукають нову промивку мізків...
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