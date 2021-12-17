Україна має намір збільшити видобуток природного газу до 23-25 млрд куб. м на рік за 3-4 роки, – заступник голови ОП Шурма

Україна має намір повністю забезпечувати себе природним газом за рахунок скорочення його споживання на 30-40% в результаті програми термомодернізації і зростання видобутку з 18-19 млрд куб.м до 23-25 млрд куб. м на рік в найближчі три-чотири роки,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Паралельно працюватимемо над програмою збільшення видобутку природного газу та інших корисних копалин в Україні для того, щоб видобуток збільшився з наявних 18-19 млрд куб. м хоча б до 23-25 млрд куб. м протягом найближчих трьох-чотирьох років", – сказав він на брифінгу в Києві п'ятницю.

Шурма додав, що з березня-квітня розпочнеться реалізація програми термомодернізації, в рамках якої протягом 7-10 років заплановано модернізувати "абсолютну більшість" 180 тис.житлових будинків і 20 тис. об'єктів соціальної сфери.

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Він уточнив, що план на наступний рік - 5 тис. житлових будинків і "сотні" об'єктів соціальної сфери.

"Загалом очікуємо, що це дасть змогу скоротити споживання газу на 30-40%... І, таким чином, щоб країна була самодостатня щодо природного газу", – наголосив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, наприкінці 2016 року уряд затвердив Концепцію розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року, яка передбачала збільшення видобутку природного газу з 19,9 млрд куб.м у 2015 році (у 2013 році – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м у 2020 році. Зокрема, державне "Укргазвидобування" мало наростити його до 14,5 млрд куб. м в 2016 році і 20,1 млрд куб. м.

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За даними ОДТСУ, видобуток газу в Україні в 2020 році становив 19,7 млрд куб. м (-4,4% до 2019-го), зокрема "Укргазвидобування" – 14,2 млрд куб. м.

Згідно з даними НКРЕКП, одночасно Україна в 2020 році збільшила валове споживання природного газу на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) порівняно з 2019 роком – до 29,8 млрд куб. м.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, країні доводиться імпортувати близько 10 млрд куб. м природного газу, хоча ще не так давно при споживанні близько 55 млрд куб. м імпорт перевищував 30 млрд куб. м.

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