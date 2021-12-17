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МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма "зеленими" інвесторами, – звіт Фонду

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МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма "зеленими" інвесторами, – звіт Фонду
Міжнародний валютний фонд контролюватиме виконання Україною своїх зобов'язань щодо 100% погашення боргів перед усіма інвесторами у "зелену" енергетику, як це передбачено в оновленому меморандумі.

Про це йдеться у листопадовому звіті Фонду, оприлюдненому на його сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Оbozrevatel.

"Влада пропонує ліквідувати накопичення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Ці зобов'язання контролюватимуться завдяки новому кількісному критерію ефективності", - йдеться в листопадовому звіті.

Прострочений борг перед ВДЕ за 2020 рік станом на початок листопада 2021 року становив близько 25 млрд гривень, а за підсумком 2021 року очікується, що борг складе додатково ще 5 млрд гривень, зазначено у звіті.

Цей борг має бути в повному обсязі погашений перед усіма без винятку інвесторами до кінця 2021 року за рахунок залучених 825 млн. доларів коштів цільових "зелених" єврооблігацій. Виникнення боргу у майбутньому має запобігти з допомогою зростання тарифу на передачу електрики магістральним електромережами.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ".

ДПЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомило керівництво "Гарпоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

Топ коментарі

  • DJ ZE baryga 73%
    Коли твоя дружина написала тупі жарти,твої очколизи їх озвучили,а ти робиш вигляд,що вони а%уєть які смічші... До біса "рекорди" смертності від ковіду,до біса топ корупцію,якої не бачила країна,до біса падіння в прірву економіки і тд. Оце ваш **********, славте його 73%
  • Igor Kalyuzhny
    главное про ахметку и жену авакова пусть не забудут...
  • Алекс Мышкевич
    К нам едет серьезная инвест-няня😂

    Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
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