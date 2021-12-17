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Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні

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Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні
Російський суд підтвердив відоме всім - присутність військ РФ на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США, розміщеній у твітері.

"Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником", - мовиться в заяві.

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.

Натомість в українському МЗС назвали рішення суду юридичним прецедентом та "явкою з повинною", які зміцнять позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судах.

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Топ коментарі

  • DJ ZE baryga 73%
    русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
    А кеш **** все пам'ятає
  • AbOriginal_UA
    Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
    Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
  • Иван Иван 31509c93
    ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
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