Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні

Російський суд підтвердив відоме всім - присутність військ РФ на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США, розміщеній у твітері.

"Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником", - мовиться в заяві.

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.

Натомість в українському МЗС назвали рішення суду юридичним прецедентом та "явкою з повинною", які зміцнять позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судах.