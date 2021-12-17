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На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО

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На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО
У Росії на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі горить військовий корвет "Проворный", що будується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 01

"Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный", - йдеться у повідомленні.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 02
На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 03

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Зазначається, що причини пожежі на військовому кораблі незрозумілі.

На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ 04

"За попередніми даними, активні роботи на корветі в п'ятницю не проводилися, тому причини пожежі поки що незрозумілі. Пожежу гасять, збитки будуть зрозумілі, коли роботу завершать пожежники", - повідомило джерело ИФ.

Корвет "Проворный" будується для Тихоокеанського флоту РФ. Корабель мали здати в 2022 році.

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Говорят,что загорелась замасляная стопка визиток Яроша от случайной искры электросварки
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Корвет- просто огонь )
  • Rhodesian
    "смелее товарищи, все по местам, последний парад наступает...."
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