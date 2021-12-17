На верфі у Санкт-Петербурзі горить недобудований корвет ВМС РФ. ФОТО
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У Росії на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі горить військовий корвет "Проворный", що будується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Вогонь поширився на 800 кв. м. Це майже весь корвет "Проворный", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причини пожежі на військовому кораблі незрозумілі.
"За попередніми даними, активні роботи на корветі в п'ятницю не проводилися, тому причини пожежі поки що незрозумілі. Пожежу гасять, збитки будуть зрозумілі, коли роботу завершать пожежники", - повідомило джерело ИФ.
Корвет "Проворный" будується для Тихоокеанського флоту РФ. Корабель мали здати в 2022 році.