Правоохоронці отримали завдання на активний збір інформації щодо всіх критиків влади, - Богдан

Українські правоохоронці отримали наказ збирати інформацію про критиків влади, щоб "торпедувати" їх у інформаційному полі, а у майбутньому мати можливість посадити.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи свої слова в інтерв'ю Дмитру Гордону про те, що влада хоче посадити Савіка Шустера, Дмитра Разумкова, Юрія Бутусова та інших, Богдан зазначив:

"Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу. Але є працівники правоохоронних органів, які передають інформацію, що відбувається, які їм ставлять задачі, які вимагають від них результати. І ми можемо розуміти, куди воно все котиться. Дійсно, зараз йде активний збір інформації по всіх вищеперелічених особах з метою максимально їх торпедувати в інформаційному полі, а також, якщо буде можливість, залучити до якихось кримінально караних дій, щоб у майбутньому посадити. Чи буде це виконано? Максимально для цього прагнуть. Але будь-яких підстав це робити в них немає".

За словами екскерівника ОП, зараз "треба максимально сконцентруватися для того, щоб зупинити такі незаконні дії".

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