Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 50 батальйонних тактичних груп і продовжує нарощувати війська, - CNN
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про ше пише Укрінформ, цитуючи CNN, яке посилається на розвіддані США.
"Росія почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримки військових", - ідеться в публікації.
Зазначається, що така сама повітряна й залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії, яке зрештою було зупинено.
За останніми оцінками розвідки США, на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.
Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies і надані CNN, показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною. Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.
Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й - у Воронежі, 41-й - у Єльні та 58-й і 49-й арміях - у Криму.
Наступним кроком Росії може бути призов резервних сил.
Адміністрація Байдена вважає за можливе запобігти російському вторгненню, оскільки гадає, Путін ще не прийняв відповідне рішення.