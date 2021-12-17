Розвиток телеканалу "Рада" блокувався, бо я не готовий був віддати його під управління ОП, - Разумков

Умовою збільшення фінансування парламентського телеканалу "Рада" була його фактична передача під управління Офісу Президента.

Про це заявив колишній голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато разів намагався збільшити фінансування телеканалу "Рада" в розумних межах. Цього не давали зробити, тому що я не готовий був віддати телеканал "Рада", як керівник парламенту, під управління Офісу Президента. Тому що це парламентський телеканал", – заявив Разумков.

"А сьогодні справді виділяють майже 400 млн грн на 2022 рік, при чому більша частина цих коштів планується витратити не на створення нового контенту, а на закупівлю. А у кого він купуватиметься? Навіщо він купуватиметься?", - зазаначив він.

За словами Разумкова, 9 млн грн було витрачено лише на концепцію телеканалу "Рада" – "аркушів десь 20 А4".

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За словами ексголови ВР, на телеканал "Дом" планують витратити мільярд гривень: "Приватний канал стільки не коштує на рік. І плюс його хочуть транслювати на територію всієї держави, але це порушення конкурентних умов і мовних квот".

Разумков погодився з думкою, що мова йде про створення президентського пула ЗМІ за гроші платників податків.

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