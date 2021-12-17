В енергетиці готуються "експерименти", які не проходили ні в радянські часи, ні в часи незалежності, - Богдан

Щоб покрити дефіцит електроенергії під час пікових навантажень взимку, влада планує вдаватись до експериментів в атомній та гідро енергетиці.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Запасів вугілля, які залишилися у держави на пікове навантаження, - на тиждень, максимум на два. При плюсовій температурі, якщо ми добуваємо за день 60 тисяч тонн, ми одразу спалюємо цю кількість. Вже багато кораблів прибуло, про які каже президент. Кількість вугілля на складі не збільшується, а у нас температура повітря від 0 до +5. Якщо ж буде -15 градусів - споживання з 60 тисяч тонн стає 120 тисяч тонн. Це означає, що у нас вугілля залишилося на тиждень морозів. Якщо буде ще більше морозів - у нас немає що спалювати", - сказав він.

Крім того, за словами Богдана, через некомпетентність влади в Україні назріває проблема з дефіциту води для міст і підприємств.

"Води немає, її вже спустили. Це пікове навантаження на 12:00 і на 18:00 впродовж дня, включається ГАЕС і ГЕС, вода спускається і виробляється електроенергія. Станом на сьогодні води залишилося (за необхідних на сьогоднішню дату на Кременчуцькому водосховищі 78 метрів води) у нас - 76,63. А максимальна межа, за яку ніхто ніколи не опускався - 75,75. Тобто у нас залишилося менше метра води.

Також читайте: Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

Вони зараз обговорюють можливість забору води нижче нижнього інженерного значення. Але що буде за цією межею - ми цього ніколи в історії не проходили. Це такі експериментатори... Я не розумію, на що вони розраховують, адже за нижчою інженерною межею перестають працювати водозабори міст і підприємств. Вода спускається настільки, що ми не можемо отримати воду для промислових і споживчих потреб, - наголошує ексочільник ОП.

"Спалюючи зараз вугілля на складах, спускаючи воду, ми ледь-ледь витягуємо той рівень споживання електроенергії, який є сьогодні. Але на ті пікові навантаження у лютому - у нас просто взагалі немає ніякого резерву", - попереджає Богдан.

Також читайте: Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко