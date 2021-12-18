Наступного року в Україні відбудуться 10 міжнародних військових навчань - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з послами іноземних держав в Україні та акредитованими в Україні аташе з питань оборони запевнив у підтриманні й розширенні військово-політичного діалогу з керівництвом НАТО і ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

Міністр оборони подякував представникам держав-партнерів за непохитну підтримку України у різних сферах, наголосивши на незмінності обраного стратегічного курсу та підкресливши важливість стратегічних відносин.

Він поінформував іноземних гостей про пріоритети міністерства на шляху реформ в умовах як гібридного протиборства з РФ, так і протистояння Росії на східних рубежах України.

За словами Резнікова, єдиний спосіб відвернути ескалацію — показати Кремлю, що ціна цієї ескалації буде неприйнятно високою. Не лише у військовому, але й соціальному та економічному плані.

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Спілкуючись з представниками дипломатичного корпусу, очільник Міноборони запевнив їх у підтриманні і розширенні військово-політичного діалогу з керівництвом НАТО і ЄС та виконанні усіх міжнародних зобов’язань і програм щодо співпраці між оборонними відомствами України та країн-партнерів.

Міністр окреслив пріоритети діяльності та найголовніші завдання трансформації оборонного відомства, відзначивши важливість поглиблення оборонних аспектів співпраці в контексті євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, у 2022 році на території України відбудеться 10 міжнародних навчань, крім цього наші воїни візьмуть участь у 16 навчаннях за кордоном.

"Постійний обмін досвідом — це один з найкращих способів підвищення професіоналізму. Вже з наступного року планується активізувати взаємодію за програмою Постійного структурованого співробітництва у сфері безпеки і оборони ЄС в інтересах посилення спроможностей Збройних сил України", — сказав очільник оборонного відомства.

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Як приклад актуального поглиблення співробітництва з нашими партнерами міністр навів досвід співпраці з литовськими і польськими партнерами у рамках ЛитПолУкрбриг (Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького — ред.).

Окрім цього, міністр із вдячністю відзначив зусилля фахівців, які працюють у тренувальних місіях. Це JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER, а також литовська тренувальна місія. За словами Резнікова, Україна зацікавлена збільшити кількість інструкторів та розширити їхню присутність на території України.

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