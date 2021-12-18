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Пентагон поки що не бачить змін у розташуванні російських військових поблизу кордону з Україною, - Кірбі

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Пентагон поки що не бачить змін у розташуванні російських військових поблизу кордону з Україною, - Кірбі
Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що США поки що не зафіксували значних змін на кордоні між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні... Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", - повідомив на брифінгу у п'ятницю Джон Кірбі.

"(Російські війська - ред) все ще там, у великій кількості", - додав він.

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