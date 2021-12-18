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США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван

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США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван
У США ведеться робота над новим розширеним пакетом допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу, фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи у Раді з міжнародних відносин.

"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", — заявив Салліван.

Він уточнив, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", — додав він.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Абрамов de49e5a1
    Последние года четыре у меня появилось устойчивое впечатление, что КБ Южное тупо саботирует проект Сапсан. Года два ни полслова ни про установку для иноземного заказчика, ни про установку для себя... Лишь какие-то невнятные обещания, что вот- вот, уже через три- шесть месяцев и будут испытания. И так годами. А ещё просят денег на ЗРК Кильчень. Опыт показывает, что будет то же самое, что и с Сапсаном. Ракеты для БМ-21 град - их предел на данный момент.
  • Amber
    Ху@ло кремлёвское хочет от НАТО Ялту-2.

    А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡

    Ваши ставки, господа! )
  • Rhodesian
    Как КБ "Южное" может "саботировать" проект "Сапсан", если они занимаются им инициативно, для иностранного заказчика???? О_о "Логика", - погугли, что означает.
    А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
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