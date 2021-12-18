За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано чотири обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - додали у штабі ООС.

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