За добу на Донбасі війська РФ здійснили чотири обстріли, втрат та поранених немає, - штаб ООС
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
"В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - додали у штабі ООС.