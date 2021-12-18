Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван
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Президент Російської Федерації Володимир Путін поки що не прийняв рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це у п'ятницю заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін. – Ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін", - сказав він.
Салліван також зазначив, що, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.
А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.
При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.