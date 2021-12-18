В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка.

"В Україні виявили штам "Омікрон". Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - повідомив Ляшко.

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Генетик Олександр Коляда в Instagram повідомив, що в зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрона".

За його словами, йдеться про молоду жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, ймовірно, вона і могла інфікуватися "Омікроном". Коляда уточнив, що хвора самоізолювалася, тому, швидше за все, вона не встигла передати його далі.

Коляда, пояснюючи чому цей штам саме "Омікроном" уточнив, що у зразку є характерна для "Омікрону" і деяких старих штамів комбінація мутацій, які знижує їхнє впізнання антитілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ